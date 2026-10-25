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İstanbul Barosu seçiminde 68 bin 469 avukatın 172 sandıkta oy kullanması bekleniyor

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İstanbul Barosu seçiminde 68 bin 469 avukatın 172 sandıkta oy kullanması bekleniyor Haber Videosunu İzle
İstanbul Barosu seçiminde 68 bin 469 avukatın 172 sandıkta oy kullanması bekleniyor
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İstanbul Barosu'nun 128'inci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için Haliç Kongre Merkezi'nde kurulan 172 sandıkta oy verme işlemi ikinci gününde devam ediyor. 9 adayın yarıştığı seçimde 68 bin 469 avukatın oy kullanması ve oy vermenin 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Berkay GÜNEŞ / İSTANBUL, – İSTANBUL Barosu 128'inci Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi sürüyor. 9 adayın yarıştığı seçimde avukatlar sandık başına giderken, genel kurulun yapıldığı Haliç Kongre Merkezi'nde yoğunluk yaşandı.

İstanbul Barosu 128'inci Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor. Seçimde 68 bin 469 avukatın oy kullanması beklenirken, 172 sandık kuruldu. Saat 09.00'da başlayan oy verme işleminin 17.00'de sona ermesi, sonuçların ise akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

9 İSİM BARO BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞIYOR

Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu, Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın adayı Ümit Kocasakal, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi'nin ortak adayı Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'nun adayı Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu'nun adayı Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun adayı Salih Uçar, İstanbul Avukatlar Birliği'nin adayı Metin Üraçin ve bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz başkanlık için yarışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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