İstanbul Barosu'ndan İsrail'e Soykırım Suçlaması

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı, İsrail'in Gazze'deki eylemleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen masumlara karşı soykırım ve savaş suçları işlediğini belirtti.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa suç duyurusu dilekçesinin sunulmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in ateşkes anlaşması imzalamasına rağmen Gazze'de masum çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve çevreye karşı soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarını işlemeye devam ettiğini söyledi.

Şamlı, İsrail'in terör yapısının yalnızca Filistinliler için değil, bütün insanlık için tehdit haline geldiğini, son iki yıl içinde Lübnan'a, Suriye'ye, Tunus'a, İran'a, Katar'a, Yemen'e, Irak'a, Malta'ya ve Mısır'a saldırılar düzenlediğini ifade etti.

İsrail'in araç içinde olan 6 yaşındaki Hind Receb isimli kız çocuğunu 335 kurşunla katlettiğini dile getiren Şamlı, "Bu fiil dünyaya şunları göstermektedir, İsrail açık bir soykırım yapmaktadır. İsrail korkusundan çocukları öldürmektedir. İsrail'in saldırmayacağı hiçbir masum yoktur. İsrail bütün insanlar için tehdittir. Bildiğiniz üzere işlenen suçlar nedeniyle baromuz Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurularından sonra iki soykırımcı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı vermiştir. Bugün ise 6 yaşındaki Hind Receb isimli kız çocuğunun 335 kurşunla katledilmesi, Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin bombalanması, Küresel SUMUD Filosu aktivistlerine karşı işlenen suçlar nedeniyle suç duyurusunda bulunduk." dedi.

İsrail'in, BM, UCM ve Lahey Adalet Divanının kararlarına rağmen soykırıma ve suç işlemeye devam ettiğini vurgulayan Şamlı, Türk Ceza Kanunu bakımından soykırımın, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının, Türk yargı makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapabileceği suçlar olduğunu ve bu suçlar açısından zamanaşımın olmadığını belirtti.

Şamlı, soykırımcıların bir gün mutlaka hukuk önünde hesap vereceğini, Uluslararası Hukukçular Birliği ve İstanbul 2 Nolu Barosunun, bütün insanlığın vicdanının sesi olarak adaletin takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
