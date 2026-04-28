İstanbul Barosu Binasına "Halkın Ekmeğidir Adalet" Pankartı Asıldı

Güncelleme:
İstanbul Barosu, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde Baronun Beyoğlu'nda bulunan merkez binasına üzerinde “Halkın ekmeğidir adalet” yazılı dev parkart asıldı.

(İSTANBUL) İstanbul Barosu, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde Baronun Beyoğlu'nda bulunan merkez binasına üzerinde "Halkın ekmeğidir adalet" yazılı dev parkart asıldı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, yönetim kurulu üyeleri ve baro çalışanlarıyla birlikte Baronun Beyoğlu'nda bulunan merkez binasına üzerinde "Halkın ekmeğidir adalet" yazılı dev parkartı sloganlar eşliğinde astı. Pankartın asılmasının ardından baro binası önünde toplanan grup, hep birlikte 1 Mayıs sloganı attı. Etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, "adalet" kavramının emek mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Baro yönetimi; 1 Mayıs öncesinde verdikleri bu mesajla, adaletin yalnızca hukukçuların değil, tüm halkın "ekmeği" olduğu gerçeğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.

1 Mayıs'ta Kadıköy'e çağrı

İstanbul Barosu ayrıca bütün meslektaşlarını 1 Mayıs'ta Kadıköy mitinge, İstanbul Barosu kortejine katılmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA
