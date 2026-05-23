CHP Kurultayı'na İptal Kararı... İbrahim Kabaoğlu: Anayasal Düzenimiz Çerçevesinde Hukuken Yok Hükmündedir

(İSTANBUL)- İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kabaoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara yönelik, "Bölge Adliye Mahkemesi kararının kendisi, anayasal düzenimiz çerçevesinde hukuken yok hükmündedir" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kabaoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti anayasa ile doğdu ve anayasa ile yaşamaktadır. Buna göre anayasamız, hak ve özgürlükleri düzenlemekte, sonra da hak ve özgürlükleri güvence altına almaya elverişli bir devlet yapısı oluşturmuş bulunmaktadır. Yasama, yürütme ve yargı olmak üzere."

Yargı ise adli yargı, idari yargı, anayasa yargısı ve seçim yargısı olmak üzere dört ana düzene ayrılmış bulunmaktadır. 1961 Anayasası'ndan bu yana siyasal partiler hukuku ve seçim hukuku; parti yargısı ve seçim yargısı kapsamında anayasa yargısına ve seçim yargısına tabidir. Yani bu iki yargı düzeninin görev ve yetki alanına girmektedir.

Bu nedenle adli yargının, Cumhuriyet Halk Partisi'nin,üstelik iktidara aday bir partinin, üç yıl öncesine dönük kurultay iptaline dair vermiş olduğu karar, kaynağını anayasadan almamaktadır. Mutlak butlan aslında anayasaya, Seçim Kanunu'na ve Siyasi Partiler Kanunu'na yabancı olan bir kavramdır.

Bu nedenle demokratik hukuk devletinin güncel durumu ve geleceği açısından kaygı verici bir karardır. Bu kararın Yüksek Seçim Kurulu'ndan dönmesi beklenir, temenni edilir. Zira 'mutlak butlan' adı altında verilmiş olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının kendisi, anayasal düzenimiz çerçevesinde hukuken yok hükmündedir."

