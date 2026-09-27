İstanbul Bağcılar'da yol ortasına oturan kişi vatandaşların ikna etmesiyle kaldırıldı

İstanbul Bağcılar'da yol ortasına oturan kişi vatandaşların ikna etmesiyle kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEM Otoyolu'nun İstanbul Bağcılar mevkisinde bir kişi, Edirne istikametinde trafiğin ortasına oturarak akışı aksattı. Sürücüler yavaşlayıp dururken bazı vatandaşlar kişiyi ikna ederek yol kenarına götürdü, trafik normale döndü ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
TEM Otoyolu'nun Bağcılar mevkisinde bir kişinin yolun ortasına oturarak trafiği aksattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Otoyolun Edirne istikametinde bir kişi henüz bilinmeyen nedenle akan trafikte yolun ortasına oturdu.
???????Söz konusu kişiyi fark eden sürücüler, hızlarını düşürerek araçlarını durdurdu.
Trafik akışının tehlikeye girmesi üzerine bazı vatandaşlar, yanına gittikleri kişiyi ikna ederek yol kenarına götürdü.
Kişinin yoldan uzaklaştırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.