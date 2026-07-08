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İstanbul Valiliği: Perşembe Sabahı Yerel, Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

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İstanbul Valiliği, perşembe günü Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurarak sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, perşembe sabah saatlerinden sonra kentin Avrupa Yakasında yerel, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini; sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü aralıklı sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına yol açmıştı. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak yeni bir uyarı yaptı. Perşembe sabahından itibaren yerel, kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre; yapılan son değerlendirmelere göre; 09.07.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Kaynak: ANKA
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