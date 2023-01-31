Avcılar'da inşaattaki kontrol sırasında asansör boşluğuna düştü Güncel Haberler AVCILAR'da inşaatındaki çalışmaları kontrol eden Sadık Aslan, iddiaya göre baş dönmesi geçirdikten sonra asansör boşluğuna düştü. AVCILAR'da inşaatındaki çalışmaları kontrol eden Sadık Aslan, iddiaya göre baş dönmesi geçirdikten sonra asansör boşluğuna düştü. Metrelerce aşağı düşerek yaralanan Aslan, itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Bekar Sokak'ta meydana geldi. Sadık Aslan, inşaat halindeki binasının birinci katında çalışmaları incelerken yanındaki kişiye "Başım dönüyor" dedikten sonra asansör boşluğunun üstündeki palete yaslandı. Aslan, kısa süre sonra paletle birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine inşaata itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, bacakları kırıldığı belirlenen Sadık Aslan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Aslan'ın düştüğünü duyarak gelen yakınları, çalışmaları takip ederken güçlükle sakinleştirildi. Asansör boşluğunda sedyeye bağlanan Aslan, halatla yukarı çıkarıldı. Yaralı Sadık Aslan, tedavi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş Sadık Aslan Gümüşpala Güncel Haberler

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