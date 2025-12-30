Haberler

Atatürk Havalimanı saldırısı failinin tahliye edildiği yönünde paylaşım yapanlar hakkında soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve internet haber sitelerinde İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiğine dair yanıltıcı paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Saldırının failinin tutukluluğunun devam ettiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, "İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, "İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu iddianın asılsız olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen yargılama sonucunda, saldırının asıl planlayıcısı ve organizatörü konumunda bulunan Djamel Slimani'nin tutukluluk halinin halen devam ettiği anlatılarak, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen hüküm kapsamında, toplam 2 bin 103 yıl 132 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Gerçek dışı bilgilerle kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan, yargı süreçlerini çarpıtarak terörle mücadele konusundaki hassasiyeti zedeleyen paylaşım yapanlar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu yönünden resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, tahkikat konusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu

Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump köprüleri atıyor! İki ülkeye yaptırım kararı