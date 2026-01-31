Haberler

Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ağır hasar meydana gelirken, çevredeki otel güvenlik amacıyla tahliye edildi.

İstanbul Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiği iş yerinde yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İş yerinin arkasında bulunan otel, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

