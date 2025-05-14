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İstanbul Araştırmaları için Burs Programı Başladı

İstanbul Araştırmaları için Burs Programı Başladı
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Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları ile İstanbul müzik araştırmaları alanlarında çalışan araştırmacılara burs imkanı sunuyor. 2025–2026 dönemi başvuruları 1 Temmuz'a kadar devam edecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul'a dair özgün ve öncü çalışmalar yürüten araştırmacıları burs programıyla destekliyor.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları bölümleri ile İstanbul ve Müzik Araştırma Programı kapsamında çalışan araştırmacılara yönelik burslar için 2025–2026 dönemi başvuruları 1 Temmuz'a kadar devam edecek.

3 kategoride sağlanacak burslar kapsamında, 1 doktora adayına 150 bin lira "Araştırma ve Yazma Bursu", 5 araştırmacıya 20 bin lira "Seyahat Bursu" ve 5 araştırmacıya 20 bin lira "Akademik Etkinlik Bursu" verilecek.

"Araştırma ve Yazma Bursu" ile yeterliliğini almış doktora öğrencisine bir akademik yıl boyunca maddi katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Seyahat Bursu", araştırmacıların arşiv ve saha çalışmalarını desteklemek üzere planlandı.

"Akademik Etkinlik Bursu" ise yurt dışında gerçekleştirilecek konferans, sempozyum veya atölye gibi etkinliklerde İstanbul araştırmaları alanında sunum yapacak ya da panel düzenleyecek araştırmacılara destek sağlayacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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