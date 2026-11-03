İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahte para operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "parada sahtecilik" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin sahte Türk lirası, ABD doları ve avro banknotlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların ardından 15 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve suç delillerine el koyma kararları verildi.

Jandarma ekiplerince İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, 5 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA