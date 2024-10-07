İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda aksam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağış Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.