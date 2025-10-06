İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! 21 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

"HİLELİ YOLLARLA DEVLET DESTEĞİ ALDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddia edilen, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan toplam 23 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' gibi birden fazla suç işledikleri ileri sürülüyor.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI ARASINDA 5. SIRADA

Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle: