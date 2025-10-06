Haberler

İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! 21 kişi gözaltında

İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! 21 kişi gözaltında
Güncelleme:
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi, 21 kişi gözaltına alındı. Şirketin hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

"HİLELİ YOLLARLA DEVLET DESTEĞİ ALDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddia edilen, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan toplam 23 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' gibi birden fazla suç işledikleri ileri sürülüyor.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI ARASINDA 5. SIRADA

Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:

  • GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
  • KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
  • İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
  • HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
  • HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
  • İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.
Erdem Aksoy
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlemi gezen:

Her kimki bir kuruş devlet malı yer kursağında kalsın, devlet baba af etmez gününü bekler.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Saad:

Nerde devlet baba? Devlet bölünmüş öksüz kalmış devleti soyan bitiren talan edenler le dolu.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

herkes tirnakci...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Memleketde soymayan yok anlamadigim soyulmadan once neden onlem almadigimiz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemil Aydın:

Bunlar buzdağının görünen tarafı bunun gibi daha niceleri vardır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
