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İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında düzenlenen "Çarkı Çevir, Hakkını Keşfet!" etkinliğinde çocuklar, temel haklarını interaktif uygulamalarla öğrendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların eğitim, sağlık, oyun, dinlenme, korunma, eşitlik ve kendilerini ifade etme haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Etkinlik alanında kurulan "Çocuk Hakları Çarkı"ndaki soruları yanıtlayan çocuklar, günlük yaşamdan örneklerle haklarını öğrenme fırsatı buldu.

Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklara, haklarını bilmenin kendilerini koruma ve karar alma süreçlerine katılma açısından önemi anlatıldı.

Program kapsamında düzenlenen "Çocuk Hakları Ağacı" etkinliğinde ise çocuklar, duygu, düşünce ve hayallerini yazarak veya resmederek ortak bir çalışma oluşturdu.

Etkinlikte ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca geliştirilen "Çocuklar Güvende" mobil uygulaması tanıtılarak çocukların karşılaşabilecekleri riskler ve destek mekanizmalarına erişim konusunda ailelere bilgi verildi.

Ailelerin de ilgi gösterdiği programda, çocuk haklarının toplumun tüm kesimleri tarafından bilinmesinin önemi vurgulandı.

Çocukların çeşitli interaktif çalışmalara katıldığı etkinlik, çocuk haklarına ilişkin farkındalık mesajlarının paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA