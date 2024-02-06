İstanbul'da Düzenlenen Silahlı Saldırıya İlişkin Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı: Ablasının Duruşmasına Gelen Diğer Kardeşler de Gözaltına Alındı

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Çağlayan'da Adalet Sarayı'na düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerden birisi olan Pınar Birkoç polisler tarafından vurularak öldürüldü. Ablası Necmiye Birkoç'un ise bugün 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmasının olduğu ve izlemeye gelen diğer kız kardeşlerinin de mahkemede Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına bugün saat 11.40 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda eylemi gerçekleştiren ve DHKPC Terör Örgütü üyesi oldukları bildirilen Pınar Birkoç (25) ve Emrah Yayla (43) polislerin açtığı ateş ile vurularak öldürüldüler. Saldırı girişimi sırasında ise 3'ü polis toplam 6 kişi yaralanmıştı. Ancak yaralılardan birisinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ÇANTADAN PANKART ÇIKTI

Daha sonra olay yerinde şüpheli paket incelemesi yapıldı. Saldırganlardan Pınar Birkoç'un beraberinde getirdiği çanta bomba imha uzmanı tarafından incelendi. Çantadan pankart ve kıyafet çıktı.

Öte yandan, öldürülen Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un 14 Aralık 2023'te tutuklandığı, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve silahlı terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak" suçlarından yargılandığı davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün duruşmasının olduğu öğrenildi.

Saldırıdan yaklaşık 30 dakika sonra başlayan duruşmaya gelen Necmiye Birkoç'un diğer kız kardeşinin de aralarında olduğu izleyiciler, duruşmayı izledikleri sırada TEM ekipleri tarafından mahkeme salonundan çıkarılarak ifadeye götürüldüler.