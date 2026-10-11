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İstanbul 2 Nolu Barosu başkanlığını 1022 oyla Rıza Saka kazandı

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İstanbul 2 Nolu Barosu başkanlığı seçimini 1022 oyla Rıza Saka kazandı. Ali Kasım Tuna 1016, Murat Güneş 51 oy alırken 31 oyun geçersiz sayıldığı, Tuna'nın ilçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduğu öğrenildi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı için 3 adayın yarıştığı seçimde, Rıza Saka yeni baro başkanı oldu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dün yapılan genel kurulun ardından baro başkanlığı seçimi için bugün saat 09.00'da oy kullanma işlemi başladı.

Başkanlık için Ali Kasım Tuna, Rıza Saka ve Murat Güneş'in aday olduğu seçimde, sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı.

Rıza Saka, 1022 oyla baro başkanlığına seçildi. Ali Kasım Tuna 1016, Murat Güneş ise 51 oy aldı.

Seçimlerin ardından açıklama yapan Saka, "Bu demokratik yarışa olgun bir şekilde katılan tüm adaylara ve bu seçimlere katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizim için yeni bir dönemin başlangıcı. İnşallah seçime katılan adaylarımız, bütün ekiplerimizle birlikte yeni dönem için baromuzun daha da büyüyüp güçlenmesi için el birliğiyle çalışacağız. 2 Nolu Baro için daha güzel, daha güçlü günler olacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, seçimlerde 31 oyun geçersiz sayıldığı, bu kapsamda Ali Kasım Tuna'nın ilçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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