Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir aracı ateşe verip evlere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Asira el-Kıbliye beldesinde, Filistinlilere ait evlere saldırdı ve bir aracı ateşe verdi. Saldırı sonucunda birçok Filistinli mağdur oldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus kentine bağlı Asira el-Kıbliye beldesinde Filistinlilere ait evlere saldırdı, bir aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Asira el-Kıbliya Belediye Başkanı Hafız Salih, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldenin güney bölgesine saldırdığını belirtti.

Saldırıda bir aracın ateşe verilmesi sonucu aracın ön kısmında hasar oluştuğunu aktaran Salih, bir Filistinliye ait depo ve ekipmanların da yakılmaya çalışıldığını ifade etti.

WAFA, gaspçıların ayrıca bölgede Filistinlilere ait bazı evlere saldırdığını ve söz konusu bölgenin Filistin toprakları üzerinde kurulan kaçak yerleşim noktası yakınında bulunduğunu kaydetti.

Haberde, gaspçıların beldeye su sağlayan depoya da saldırdığı, bunun vatandaşların depoya ulaşmasını ve bakım çalışmaları yapılmasını engellediği belirtildi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun baskınlarıyla eş zamanlı olarak fanatik İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana artan İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 1148'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin de kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
