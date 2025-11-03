İsraillilerin El Halil'de Filistin Arazilerine Saldırısı

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil kentinde Filistinlilere ait toprakları sürerek el koymaya hazırlandığı bildirildi.

El Halil'in ilçesi İzna Belediye Başkanı Cabir Tamizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin, bölge sakinlerine ait yüzlerce dönüm tarım arazisini işgal etmek amacıyla sürdüğünü belirtti.

Çok sayıda Filistinlinin, bugün bölgeye gelerek olaya tepki gösterdiğini ancak yerleşimcileri destekleyen İsrail güçlerinin, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale ederek onları bölgeden uzaklaştırdığını aktaran ve söz konusu ihlalleri kınayan Tamizi, bunun "Filistinlilerin özel mülklerine yönelik bir saldırı" olduğunu vurguladı.

İsrail'in 1948'de bölgedeki arazilerin büyük bir kısmını gasbettiğini ve inşa ettiği ayrım duvarı nedeniyle yalnızca doğu bölgesinin ellerinde kaldığını anlatan Tamizi, "Bu topraklar atalarımızdan bize miras kaldı, ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırımın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin bölgelerine baskınlarında ve verdikleri zararlarda büyük artış yaşanıyor.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria'da son 2 yılda Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi.