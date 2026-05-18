Yahudi yerleşimi kurma çağrısında bulunan İsrailli grup, yasa dışı şekilde Suriye sınırını geçti

Filistin topraklarını gasbeden ve Suriye'nin güneyinde yeni Yahudi yerleşimi kurulmasını talep eden İsrailliler, yasa dışı şekilde Suriye sınırını geçti.

Times of Israel'in haberinde, kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren gaspçı İsrailliler, Suriye topraklarını gasbetme girişiminde bulundu.

Geçen yıl da sınırı geçerek İsrail hükümetine "Suriye topraklarını gasbedip bölgede yasa dışı Yahudi yerleşimi kurma" çağrısında bulunan grup, İsrail ordusu tarafından yakalanarak İsrail'e geri gönderildi.

Sayıları 10'dan fazla olduğu belirtilen İsraillilerin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin Suriye sınırını geçmesi, sivilleri ve İsrail askerlerini riske atan ciddi bir suç olduğu belirtilerek kınandı.