Haberler

İsrailliler Sincil Beldesinde Filistinlilere Ait Araçlara Saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın Sincil beldesinde, bir grup İsrailli sabah saatlerinde Filistinlilere ait 4 araca saldırarak camlarını kırdı ve lastiklerini patlattı. Saldırılar her geçen gün artarken, belde sakinlerine korku yayma amacı taşıdığı vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde Filistinlilere ait 4 araca saldırarak zarar verdi.

Sincil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toprakları gasbeden bir grup İsraillinin, sabah saatlerinde beldeye doğu girişinden sızdığı kaydedildi.

Beldeye sızan İsraillilerin, köyün çevresinde bulunan Filistinlilere ait 4 aracın camlarını kırdığı, lastiklerini patlattığı aktarıldı.

Belediyeye ait güvenlik kameralarının, İsraillilerin Sincil'deki mülklere kasıtlı saldırı anlarını kaydettiği ifade edildi.

Belediyenin açıklamasında İsraillilerin, saldırılarının her geçen gün arttığına dikkat çekildi.

İsraillilerin işlediği suçların Filistinliler arasında korku yayma ve belde sakinlerine gözdağı verme amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Sincil Belediye Başkanı Baha Fukaha, eylül ayında yaptığı açıklamada, beldenin son iki yılda Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen onlarca saldırıya maruz kaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu

Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.