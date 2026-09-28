İsrailliler Ramallah'ta gece bir Filistinlinin evine saldırıp 3 aracı ateşe verdi

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Ebu Felah köyünde Mustafa Iyd Zater'in evine saldırarak 3 aracı ateşe verdi.

Filistin asıllı ABD vatandaşı Zater, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu onlarca fanatik İsraillinin gece 01.30 sıralarında köye girdiğini ve evini kuşattığını söyledi.

İsraillilerin evine zarar verdiğini, kapı ve eşyaları kırdığını belirten Zater, 3 aracı da ateşe verdiklerini ifade etti.

Olayı evindeki 14 güvenlik kamerasından takip ettiğini aktaran Zater, araçların yaklaşık 10 dakika içinde alevler içinde kaldığını kaydetti.

Zater, araçların ateşe verilmesinin ardından köy sakinlerinin bir araya gelerek İsraillileri bölgeden uzaklaştırdığını ve yangını söndürdüğünü belirtti.

Köy sakinlerinin, fanatik grubun kendilerine ateş açmasından endişe ettiğini aktaran Zater, aynı bölgede geçen yıl söz konusu grupların saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Zater, "Biz topraklarımızı terk etmek istemiyoruz. Onlar bizi buna zorlamaya çalışıyor. Burada kalacağız, ölmek zorunda kalsak bile ayrılmayacağız." dedi.

ABD vatandaşlığı bulunduğunu belirten Zater, "ABD vatandaşlığım var ama bunun beni koruduğunu veya bana bir şey sağladığını hissetmedim." ifadelerini kullandı.

Zater, ABD'de 9 çocuğu ve 75 torunu bulunduğunu, ailesinden bazı kişilerin ABD konsolosluğuyla iletişime geçtiğini ve konsolosluk yetkililerinin de kendisiyle irtibat kurarak hasarı ve karşı karşıya olduğu riskleri yerinde görmek için evine gelmek istediğini aktardı.

Saldırıyla ilgili paylaşılan görüntülerde, olayda zarar gören ev ve çevresi, bölgeye gelen ve incelemelerin ardından ayrılan İsrail polisi ile ateşe verilen araçlar yer aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ağustos ayında işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 628 saldırı gerçekleştirdi.

Haziran ayında 14 Birleşmiş Milletler raportörü, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrailli yerleşimcilerin saldırılarındaki artışın Filistin toplumları için varoluşsal tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA