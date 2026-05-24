Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki 218 İsrailli, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girerek Talmudik ayinler yaptı. Filistinlilerin hareketliliği kısıtlanırken, ihlallerin arttığı belirtiliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisinin koruması altındaki 218 İsrailli, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

İsrailli fanatik grup, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler gerçekleştirerek provokatif eylemlerde bulundu.

İsrail polisi, baskın sırasında söz konusu İsraillilere "koruma" sağlarken Filistinlilerin Aksa'daki hareketliliğine ise kısıtlamalar getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, son dönemde polis korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artırarak kentin tarihi ve İslami kimliğini hedef aldığını vurguluyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
