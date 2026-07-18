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İsrail ordusu, bir grup İsraillinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'ye girdiğini duyurdu

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İsrail ordusu, bir grup İsraillinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye topraklarına geçtiğini, askerler tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini açıkladı. Benzer bir girişimde bulunan ikinci grup ise engellendi. Ordu, bu eylemlerin vatandaşları ve askeri güçleri tehlikeye attığını belirtti.

İsrail ordusu, bir grup İsraillinin önceki gün işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems bölgesinden Suriye'ye girdiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu İsraillilerin işgal altındaki Mecdel Şems bölgesine ulaştığı ve sınır hattından Suriye topraklarına geçtiği belirtildi.

Arama faaliyetleri yürüten İsrail güçlerinin Suriye topraklarına giren grubu sınır hattının yakınlarında yakaladığı bildirilen açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne geri getirilen İsrailli grubun polise teslim edildiği kaydedildi.

Öte yandan, cuma günü de bazı İsraillilerin Suriye topraklarına geçmek amacıyla işgal altındaki Golan Tepeleri'nin güneyindeki sınır hattına ulaştığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin Suriye'ye geçmeye çalışan ikinci grubu engellediği ve şüphelileri polise teslim ettiği belirtildi.

Suriye'ye geçme teşebbüslerine ilişkin açıklamada, "Bu tür eylemler, vatandaşları ve askeri güçleri tehlikeye atan cezai bir ihlal oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kendilerine Golan Tepeleri ve Suriye'nin güneyinin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren İsrailli bir grup, yasa dışı Yahudi yerleşim kurulması çağrısıyla sık sık Suriye'ye giriyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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