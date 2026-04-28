İsrailli yetkili, İran'ı "ağır bedel ödemekle" tehdit etti

İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, İran konusunun ele alındığı komite toplantısının ardından, Tahran yönetimini "ağır bedel ödemekle" tehdit etti.

Bismuth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsraillilere "tetikte kalma" çağrısında bulundu.

Komitede yapılan güvenlik değerlendirmesinin ardından açıklama yapan Bismuth, "İran çok ağır bir bedel ödeyecek. Rutine devam etmeye, sabırla beklemeye ve tetikte kalmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.