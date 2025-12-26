Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir kaçak yerleşim birimini genişletti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde bir kaçak yerleşim birimini genişletti.

"Beydar" adlı hukuk kuruluşundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Nablus'un güneydoğusunda Akraba ve Curiş beldeleri arasında yer alan Karkafa Dağı'ndaki mevcut kaçak yerleşim birimine prefabrik evler ekledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bu şekilde Filistinlilere ait yeni arazilerin ilhak edilmesini hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın "Filistin toprakları üzerindeki kaçak yerleşim birimlerinin genişletilmesinin bir devamı niteliğinde olduğu, bunun da bölgedeki Filistin yerleşimlerini daha fazla tehlikeye attığı ve Filistinlilerin toprakları ile mülkiyet haklarını doğrudan tehdit ettiği" vurgulandı.

Öte yandan, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in doğusunda da Filistinlilere ait yaklaşık 150 zeytin ağacını kesti.

- "Kaçak yerleşim" birimleri

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, "kaçak yerleşim" kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyorlar.

İsrail yönetiminin de yasa dışı kabul ettiği bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

- Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.