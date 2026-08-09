Batı Şeria'da Yeni Yasadışı Yerleşim: Emek Dotan

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Emek Dotan isimli yeni yasa dışı yerleşim yerine bir grup İsrailli yerleşimcinin bugün taşınmaya başladığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Arutz Sheva gazetesinin haberinde, yasa dışı Emek Dotan yerleşiminin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Arraba beldesinde gasbedilen topraklara kurulduğu belirtildi.

Sabah saatlerinden itibaren bölgeye kamyonlarla malzeme taşındığı ve Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillilerin kendileri için inşa edilen yasa dışı konutlara yerleşmek üzere geldiği aktarıldı.

Söz konusu yasa dışı yerleşim yerinin Samara Bölge Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim yeri kurulmasını amaçlayan daha kapsamlı planının bir parçası olarak hayata geçirildiği vurgulandı.

Haberde, Emek Dotan'ın Samara Bölge Konseyi tarafından bir yıldan kısa bir süre içinde işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde kurulan beşinci yasa dışı yerleşim olduğu bildirildi.

Israel Hayom gazetesi ise yasa dışı Emek Dotan yerleşiminin, 2005'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde daha önce hiçbir yasa dışı yerleşimin bulunmadığı bir noktada kurulan ilk yerleşim olma özelliği taşıdığının altını çizdi.

İsrail'in aşırı sağcı hükümeti, Batı Şeria'da işgali derinleştirmek ve bölgeyi ilhak etmek amacıyla göreve geldiğinden bu yana yasa dışı yerleşim inşasını ve kaçak yerleşimleri tanıma sürecini hızlandırdı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşimlerin inşasına hız verdi.

Kaynak: AA