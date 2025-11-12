İsrailli Yerleşimciler Filistinli Tesislere Saldırdı
İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ait sanayi tesisleri ve tarım arazilerine düzenlediği saldırılarda büyük yangınlar çıktı, çok sayıda Filistinli yaralandı.
TULKERİM, 12 Kasım (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler salı günü Batı Şeria'nın Tulkerim'in doğusundaki Beyt Lid kasabasında Filistinlilere ait sanayi tesislerine ve tarım arazilerine saldırılar düzenledi.
Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, saldırının büyük yangınlara neden olduğunu ve olayda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel