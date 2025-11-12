İsrailli Yerleşimciler Filistinli Tesislere Saldırdı

TULKERİM, 12 Kasım (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler salı günü Batı Şeria'nın Tulkerim'in doğusundaki Beyt Lid kasabasında Filistinlilere ait sanayi tesislerine ve tarım arazilerine saldırılar düzenledi.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, saldırının büyük yangınlara neden olduğunu ve olayda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.