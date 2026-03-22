İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler Filistinlilerin araçlarını yaktı

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları yakarak evlere saldırdı. Nablus'taki Deyr Şeref beldesinde gerçekleşen olayda, çok sayıda araç tahrip edildi. Filistin yönetimi, son dönemde İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği saldırıların arttığını açıkladı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrailli yerleşimciler Nablus'un Deyr Şeref beldesinde Filistinlilere ait bir buldozeri, bir kamyoneti ve çok sayıda aracı yaktı.

İsrailli yerleşimciler ayrıca beldedeki Filistinlilere ait birkaç eve de saldırı düzenledi.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, 30 maskeli İsrailli gaspçı yerleşimcinin yine Nablus'taki bir arkeolojik alana saldırdığı ve bir turist çadırını ateşe verdiği belirtildi.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşimle Mücadele Heyeti'nden yapılan açıklamada, İsrailli gaspçı yerleşimcilerin şubat ayından bu yana Filistinlilere yönelik 511 kez saldırı düzenlediği ve ateş açarak 7 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
