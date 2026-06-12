İsrailli yerleşimciler asırlık keçiboynuzu ağacını kesti
EL HALİL, 12 Haziran (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Hirbet Hamsa kasabasında asırlık bir keçiboynuzu ağacını kesti, 10 Haziran 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
EL HALİL, 12 Haziran (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Hirbet Hamsa kasabasında asırlık bir keçiboynuzu ağacını kesti, 10 Haziran 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Kaynak: Xinhua