İsrailli Yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Araçları Ateşe Verdi
NABLUS, 22 Ocak (Xinhua) -- İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Avarta köyünde çıkardığı yangında kullanılamaz hale gelen araçları inceleyen Filistinli, 21 Ocak 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
NABLUS, 22 Ocak (Xinhua) -- İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Avarta köyünde çıkardığı yangında kullanılamaz hale gelen araçları inceleyen Filistinli, 21 Ocak 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel