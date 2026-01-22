Haberler

İsrailli Yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Araçları Ateşe Verdi

Güncelleme:
NABLUS, 22 Ocak (Xinhua) -- İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Avarta köyünde çıkardığı yangında kullanılamaz hale gelen araçları inceleyen Filistinli, 21 Ocak 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
