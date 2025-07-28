İsrailli Yazar Kobi Niv: Gazze'deki Soykırım, 1948 Nekbesi'nin Devamı

İsrailli yazar Kobi Niv, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın, 1948'deki Nekbe'nin devamı olduğunu belirtti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde kaleme aldığı yazıda Niv, "Gazze'deki soykırımın, Filistin halkının Yahudi devletinin kurulması için topraklarından sürüldüğü 1948 Nekbesi'nin devamı" olduğunu ifade etti.

Niv, İsrail'in, Gazze'deki Filistin halkına "soykırım yaptığını" vurgulayarak "Gazze'de yaşayanların evlerinin çoğu, hiçbir askeri gerekçe olmaksızın yıkılıyor, (Filistinliler) mülteci durumuna düşürülüyor ve aç bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de işlediği ihlallerin "kasıtlı olarak yapıldığına" dikkati çeken Niv, bu durumun Tel Aviv yönetimi ve İsrail basını tarafından da kabul edildiğini aktardı.

Niv, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistin-İsrail çatışmasının tarihi 7 Ekim 2023'te başlamadı. Şu an Gazze'de işlediğimiz soykırım ve bunu inkar etmemiz, 1948'de başlayan ve siyonist çetelerin katliamlar gerçekleştirip yaklaşık 750 bin Filistinliyi yerinden ettikten sonra tarihi Filistin topraklarında İsrail devletinin kuruluşunun ilan edildiği Nekbe tarihsel sürecinin bir parçasıdır."

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 921 Filistinli hayatını kaybetti, 145 bin 233 kişi yaralandı.