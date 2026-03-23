Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 8 Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrailliler, Nablus yakınlarındaki Deyr el-Hatab kasabasında Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda 1 Filistinli ayağından gerçek mermiyle, 1'i kafasına isabet eden taşla, 6'sı ise darbedilerek yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.