Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 8 Filistinli yaralandı

İsrail'in Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, artan saldırılar sonucunda yaralananların detaylarını açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrailliler, Nablus yakınlarındaki Deyr el-Hatab kasabasında Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda 1 Filistinli ayağından gerçek mermiyle, 1'i kafasına isabet eden taşla, 6'sı ise darbedilerek yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Ünlü şarkıcı da gözaltına alındı
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor

Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor

Transfer rotası değişti
İsrail, Arad ve Dimona'yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf

İsrail ordusu, İran füzelerinin önlenememe nedeni açıkladı
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İnfial yaratan görüntü! Putin'in komutanları neler yapmış neler