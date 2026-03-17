Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın yaparak provokatif dini ayinler gerçekleştirdi. Baskın sırasında İsrail güçleri de bölgeye askeri destek gönderdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, sabah saatlerinde Yusuf Makamı'na baskın düzenleyerek provokatif şekilde Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin de çok sayıda askeri araçla bölgeye girdiği ve baskının sürdüğü aktarıldı.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
