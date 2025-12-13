İsrailli muhalif Golan'dan Netanyahu hükümetine esirler konusunda eleştiri

Haberler

İsrail'de muhalefet lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki esirlerle ilgili tutumunu eleştirerek, hükümetin 'mutlak zafer' söyleminin esirlerin hayatını tehlikeye attığını savundu. Golan, Netanyahu'yu esirlerin yaşamını korumaktan ziyade savaş hedeflerine öncelik vermekle suçladı.

İsrail'de muhalefet liderlerinden Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki esirlerle ilgili tutumunu eleştirdi.???????

Demokratlar Partisi lideri Golan, Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin hayattayken çekilmiş görüntülerine ilişkin, "Hükümet, 'mutlak zafer' söylemini önceliklendirmeseydi, esirler canlı olarak geri getirilebilirdi." ifadelerini kullandı.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, ???????söz konusu videoya ilişkin değerlendirmesinde, altı genç erkeğin "ekranda canlı" görülmesinin aileleri açısından yaşanan "trajedinin büyüklüğünü" gözler önüne serdiğini ifade etti.

Hükümetin farklı bir yol izleyebileceğini aktaran Golan, Gazze'ye yönelik savaşın yaklaşık iki yıldır sürdürülmesindeki ısrarın, esirlerin hayatına mal olduğunu savundu.

Golan, Netanyahu'yu rehinelerin yaşamını korumaktan ziyade "mutlak zafer" sloganını öncelemekle suçlayarak, yalnızca 7 Ekim'deki güvenlik ve istihbarat başarısızlıklarının değil savaş sürecinde alınan ve altı esirin ölümüne yol açan kararların da incelenmesi için resmi bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

İsrail basını, 11 Aralık'ta ordunun Gazze'deki operasyonları sırasında ele geçirildiğini öne sürdüğü bir videoyu yayımlamıştı.

Söz konusu videoda, Gazze Şeridi'ndeki bir tünelin içinde Yahudilerin Hanuka (Işıklar) Bayramı için mum yakan altı İsrailli esirin yer aldığı görülürken, bu kişilerin daha sonra öldürüldüğü bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılarda, 70 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazlası yaralandı.

İsrail saldırıları boyunca, Gazze'nin sivil altyapısının yüzde 90'ı tahrip olurken, maddi kayıpların ilk hesaplamalara göre 70 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
