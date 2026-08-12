İsrailli milletvekili: Ordu, Batı Şeria'daki saldırılara göz yumuyor

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi milletvekili Gilad Kariv, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına göz yuman orduya tepki gösterdi.

Milletvekili Kariv, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde bir evi abluka altına almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sabah saatlerinde beldeye gelen İsrail askerlerinin çekildiğini belirten Kariv, "Pogromcular evi abluka altında tutmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Hiçbir fanatik İsraillinin gözaltına alınmadığını vurgulayan Kariv, şu sözlerle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e seslendi:

"Kaçak yerleşimi yıkmaktan vazgeçmeniz ve (Filistin topraklarını gasbedenlere karşı) kuşatmayı kaldırmanız, bölgedeki milliyetçi teröre açıkça çok büyük bir güç vermektedir. Bu tutumunuz nedeniyle aylar boyunca onlarca benzer olayla karşılaşmak zorunda kalacaksınız."

İsrail ordusunun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı bölgede kontrolü yeniden ele alması gerektiğini savunan Kariv, Batı Şeria'daki kaçak yerleşimlerde yaşayan fanatik Yahudilerden oluşan yedek askeri birliklerin (Hagmar) derhal feshedilmesi çağrısında bulundu.

Kariv, ordu komuta kademesine seslenerek "Bu milis güçlerin karşısında tereddüt etmeyi bırakın ve kontrolü yeniden sağlayın." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, Kusra beldesinde Filistinli bir ailenin evini abluka altında tutan ve bahçesine kaçak yerleşim kuran İsraillileri buradan uzaklaştırmak için sabah saatlerinde bölgeye gelmiş ancak kurulan çadırı sökmekle yetinmiş ve fanatik gruptan kimseyi gözaltına almamıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde son haftalarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ve kaçak yerleşim birimleri kurmasına sahne olan Kusra ve Celud beldelerini "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, pazar günü Kusra'da bir Filistinlinin evini abluka altına alarak aileyi evden çıkamaz hale getirmiş ve evin bahçesine kaçak yerleşim kurmuştu.

Kaynak: AA