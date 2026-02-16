Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Suriye sınırını geçerek burada Yahudi yerleşimi talep etti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Suriye'nin güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşimi kurma girişiminde bulundu. 'Bashan Öncüleri' adıyla bilinen grup, sınırı geçerek toprakları ele geçirmeye çalıştı ancak İsrail ordusu tarafından yakalandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Suriye'nin güneyinde yeni Yahudi yerleşimi kurulması talebiyle sınırı geçerek buradaki toprakları gasbetme girişiminde bulundu.

İsrail basınına yansıyan haberlerde, Suriye'ye giren İsraillilerin, kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren bir grup olduğu bildirildi.

Sınırı 2025'te birkaç kez geçerek İsrail hükümetine "Suriye topraklarını gasbederek bölgede yasa dışı Yahudi yerleşimi kurma" çağrısında bulunan grup, İsrail ordusu tarafından yakalanarak İsrail'e geri gönderildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, şüphelilerin yerinin sınırı geçtikten hemen sonra tespit edildiği ve dakikalar içerisinde yakalanarak İsrail polisine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, yaşanan olay "siviller" ve İsrail askerleri için tehlike arz ettiği ve suç teşkil ettiği belirtilerek kınandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, gözünü Suriye topraklarına dikmiş ve 2025'te de sınırı birkaç kez geçerek yasa dışı kaçak Yahudi yerleşimi kurma teşebbüsünde bulunmuştu. Grup İsrail hükümetine bölgedeki toprakları gasbetme çağrısında bulunmuştu.

