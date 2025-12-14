Haberler

İsrailli eski esirler, 7 Ekim'deki başarısızlığın soruşturulmasını ya da hükümetin istifasını istiyor

Güncelleme:
Eski İsrailli esirler ve aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan 7 Ekim 2023 olaylarıyla ilgili resmi bir soruşturma kurmasını ya da hükümetin istifa etmesini talep etti. Yaklaşık 200 kişi, hükümetin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Eski İsrailli esirler ve aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten 7 Ekim 2023'teki başarısızlıkla ilgili resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını ya da istifa etmesini talep etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki eski esirler ve yakınlarından oluşan yaklaşık 200 kişi, İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'ya 7 Ekim 2023 saldırısının üzerinden 800 gün geçmesi nedeniyle bir mektup gönderdi.

Resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını ya da hükümetin istifa etmesi talep edilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Devlet tarihinin en büyük felaketinin 800. gününde, İsrail hükümeti halen yaslı ailelere, esaretten kurtulanlara ve tüm halka sırtını dönmeye devam ediyor."

İsrail hükümetine "kaçınma, oyalama ve üstünü örtmeye son vermesi" çağrısı yapılan mektupta, "Eğer sorumluluk üstlenip böyle bir komisyon kurma niyetiniz yoksa, görevlerinizden istifa edin ve halkın karar vermesine izin verin." denildi.

Ayrıca, "Sadece resmi bir soruşturma komisyonunun, yaşanan başarısızlıklar dizisini ve liderlerin sorumluluğunu ortaya çıkarabileceği" belirtilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Başarısızlık 7 Ekim'de sona ermedi, hükümet soruşturmayı reddettiği her gün devam ediyor. Gerçeği ne kadar gizlemeye çalışırlarsa, biz de o kadar mücadele edeceğiz. O günün tüm yönleri ve 7 Ekim'den bu yana yaşananların soruşturulması gerekiyor. Kaçırılanların iadesine ilişkin müzakerelerdeki karar alma süreci, tekrarlanan gecikmelerin nedenleri ve siyasi ve askeri kademeler arasındaki koordinasyon soruşturulmalı."

Yaklaşık bir hafta önce Netanyahu, 7 Ekim olaylarına ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasına yönelik reddini yinelemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim'de yaşananların, Tel Aviv'in ve ordunun dünyadaki imajına büyük zarar verdiğini ve İsrail'in en büyük istihbarat ve askeri başarısızlığı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
