İsrail Büyükelçisi'nden J Street'e 'Yahudi toplumunda kanser' iftirası

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leither, Filistinlilere yönelik sistematik baskı ve şiddet nedeniyle Washington yönetiminden İsrail'e yapılan askeri yardımlar ve silah satışını kısıtlamasını isteyen Yahudi kuruluşu J Street'i, "Yahudi toplumu içindeki kanser" ifadeleriyle hedef aldı.

Yahudi Haber Sendikası'nın (JNS) haberine göre Büyükelçi Leither, Washington'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada ABD merkezli Yahudi kuruluşu J Street'i "ikiyüzlülükle" suçladı.

J Street'i "Yahudi toplumu içindeki kanser" gibi hakarete varan sözlerle hedef alan Leither, "İsrail destekçisi olup, İran'ın vekil güçlerine karşı 7 cephede savaşan bir devlete silah ambargosunu savunmak nasıl mümkün olabilir?" dedi.

İsrail'in ABD'den askeri yardım olarak aldığı silahları Gazze Şeridi'nde kullandığına işaret eden J Street'i "iki yüzlülükle" suçlayan Leither, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'yu sevmiyorsanız, İsrail'e göç edin. Bir sonraki seçimde oy verin ve kendinizi ifade edin. 'Demokrasi yanlısı' olduğunuzu söyleyip İsrail'in demokratik hükümetinin tutumunu kınamayın ve ona meydan okumayın."

Leither'e yanıt olarak J Street Başkanı Jeremy Ben Ami ise "İsrail'in ABD Büyükelçisi, İsrail hükümetiyle aynı fikirde olmayan İsrail dostlarını aşağılamak ve bize hakaret etmek yerine bizimle ciddi bir şekilde görüşmelidir." açıklamasında bulundu.