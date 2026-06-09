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İsrailli Bakan Strook, Beyrut'a saldırılar konusunda İsrail üzerinde kısıtlama olduğunu belirtti

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İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Orit Strook, Beyrut'a saldırılarda kısıtlama olduğunu ancak Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarda hiçbir kısıtlama bulunmadığını iddia etti. Hizbullah'a sert uyarılarda bulunan Strook, İran'ın operasyon durdurma açıklamasına rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırılar konusunda İsrail üzerinde kısıtlama olduğunu belirterek, "Fakat Lübnan'ın güneyindeki operasyonlar üzerinde hiçbir kısıtlama yok." iddiasında bulundu.

İsrail medyasındaki haberlere göre, Strook, Lübnan'daki durum hakkında, "Eğer (Hizbullah) ateş açarsa canlarının yanmasını sağlarız. Hizbullah bu işin kendisi için karlı olmadığını anlayacaktır." ifadesini kullandı.

Strook, Beyrut'a saldırılar konusunda İsrail üzerinde kısıtlama olduğunu vurgulayarak, "Fakat Lübnan'ın güneyindeki operasyonlar üzerinde hiçbir kısıtlama yok." dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, dün, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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