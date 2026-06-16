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İsrailli Bakan'dan "İran'ı tek başımıza haritadan silebilecek güce sahibiz" tehdidi

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İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ülkesinin İran'ı yok etme gücüne sahip olduğunu ancak ABD kararlarına saygı duyduğu için bunu yapmadığını iddia etti. Ayrıca ABD'yi İran yönetimini devirmemekle suçladı.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ülkesinin "tek başına İran'ı haritadan silebilecek, onu elektrik, su ve gıdadan mahrum bırakabilecek güce sahip olduğunu" ancak ABD'nin kararlarına saygı duyduğu için bunu yapmadığını iddia etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Zohar, İran yönetiminin hayatta kalmasından ABD'yi sorumlu tuttu ve Washington'un Tahran'daki "hükümeti devirmek" için asker göndermemeyi seçtiğini ileri sürdü.

Zohar, "(ABD) Başkan Donald Trump'a diyorum ki: İsrail, İran'ı tek başına yeryüzünden silme, onu elektriksiz, susuz ve gıdasız bırakma gücüne sahipti. Fakat ABD'nin kararlarına duyduğu saygıdan dolayı bunu yapmadı." iddiasında bulundu.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Washington ile Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de şaşkınlıkla karşılanmıştı.

İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililer, mutabakatın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek, gelişmeyi "İsrail'in otobüsün altına atılması" şeklinde değerlendirmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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