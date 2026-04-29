İsrailli Bakan'dan, Londra'daki bıçaklı saldırı sonrası İngiltere Yahudilerine "İsrail'e göç" çağrısı

İsrail Göç ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer, İngiltere'nin başkenti Londra'da iki Yahudinin bıçaklı saldırıya uğramasının ardından, bu ülkedeki Yahudilere İsrail'e göç etme çağrısında bulundu.

İsrail Göç ve Entegrasyon Bakanı Sofer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Londra'da iki Yahudinin bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sofer, "İngiltere Yahudilerinin kişisel güvenlik durumunun kötüleşmeye devam ettiğini" iddia ederek, İngiltere'deki saldırının "ciddi ve endişe verici" olduğunu savundu.

"Saldırı, yükselen antisemitizmi ve beraberinde İngiliz hükümetinin acziyetini yansıtmaktadır." ifadesini kullanan Sofer, "İsrail devleti, Yahudi halkının evidir." ifadeleri ile Yahudileri İsrail'e davet etti.

Sofer, Yahudilerin İsrail'e göçünü teşvik etmek amacıyla "her şekilde çalıştıklarını" vurgulayarak, gelecek hafta Londra'ya giderek "ilgilenenlere bilgi ve yardım sağlamak amacıyla göç fuarı düzenleyeceklerini" duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Yahudi toplumunun yoğun yaşadığı Golders Green bölgesinde iki kişi bıçaklı saldırıya uğramış, İngiliz polisi "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği olayla ilgili 45 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına almıştı.

Polis, zanlının "şiddet geçmişi ve ruh sağlığı sorunları" olduğu belirterek, zanlıya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıklamıştı.