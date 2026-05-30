İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya "Dahiye'yi yerle bir et" çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya hitaben Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin yerle bir edilmesi çağrısında bulundu. Ben-Gvir, Lübnan'da ateşkese karşı olduğunu da ifade etti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından konuştu.

"Dahiye'yi yerle bir etmeliyiz." diyen Ben-Gvir, Lübnan'da ateşkese önceden de şimdi de karşı çıktığını ifade etti.

Hizbullah'ın gün boyu İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, saldırıların büyük bir kısmının engellendiğini, bazı roket ve İHA'ların ise açık alanlara düştüğünü iddia etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
