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Aşırı sağcı İsrailli, tecavüz haberini yapan TV kanalına saldırdı

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- Kanal 12 ofisinin girişine mektup bırakan maskeli saldırgan gazetecileri tehdit etti

İsrail'de aşırı sağcı bir saldırgan, Sde Teiman Askeri Hapishanesi'nde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini yayımlayan Kanal 12 televizyonuna saldırı düzenleyerek gazetecileri tehdit etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, maskeli bir saldırganın kanalın Tel Aviv'de bulunan ofisinin cam kapısını kırdığı ve tehdit mektubu bıraktığı bildirildi.

"Sde Teiman'da Filistinli esire tecavüz görüntüsünü yayınlamaktan dolayı özür dileyene kadar durmayacağım." ifadelerinin yazılı olduğu tehdit mektubunu bırakan kişi, bir sonraki saldırısında gazetecileri hedef almakla tehdit etti.

İsrail polisinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Sde Teiman Askeri Hapishanesi'nde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini yayımlayan Kanal 12 muhabiri Guy Peleg kasım ayında aşırı sağcı İsraillilerin saldırısına uğramıştı.

Sde Teiman'daki tecavüz görüntüleri yayınlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Sde Teiman'da Gazze'den alıkonulan bir Filistinli esire tecavüz edildiğini gösteren görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman'a baskın gerçekleştirmişti.

İsrailli askerler hakkındaki yargılama devam ederken İsrail askerlerinin tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, Kasım 2025 başında gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yerushalmi, aşırı sağcı bakanlar ve grupların baskısı sonucu görevinden istifa etmişti.

İsrailli askerlerin yargılandığı Sde Teiman davası, İran'a saldırıların gölgesinde 12 Mart'ta kapatılmış, nisan ayında Sde Teiman'da tecavüz olayına karışan yedek askerlerin orduya dönüşü onaylanmıştı.

Kaynak: AA
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