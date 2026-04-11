Haberler

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 1 genci öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli silahlı güçlerin Batı Şeria'da Deyr Cirir köyüne düzenlediği baskında 23 yaşındaki Ali Macid Hamadine öldürüldü. Son günlerde işgal altındaki bölgelerde Filistinlilere yönelik saldırılarda artış gözlemleniyor.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cirir köyünde Filistinli bir genci öldürdüğü belirtildi.

Gaspçı İsrailliler, Deyr Cirir köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, köyde sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ali Macid Hamadine'nin (23) hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

