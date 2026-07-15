Haberler

İsrailli asker, İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de bir asker, geçen yılki '12 Gün Savaşı' sırasında İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Asker, sosyal medya üzerinden İranlı ajanlara füze önleme videoları göndermekten suçlu bulundu.

İsrail'de bir asker, geçen yıl İsrail'in saldırılarıyla başlayan "12 Gün Savaşı" sırasında, İran adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askeri mahkemenin İsrail askerini "yabancı ajanla temas kurmak" ve "düşmana fayda sağlayabilecek bilgi vermekten" suçlu bulunduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, 2025'te sosyal medya hesabı üzerinden İran'la ilişkili şahıslardan mesajlar almaya başlayan İsrail askerine, fotoğraf ve video çekmesi karşılığında para teklif edildi.

İsrailli asker, geçen yıl haziran ayında İran balistik füzelerinin önlenmesine ilişkin iki videonun yanı sıra internetten bulduğu bir füze isabet videosunu kendisiyle irtibata geçen şahıslara gönderdi.

Kendini baskı altında hissetmesinin ardından İranlı bir ajanla temas halinde olduğunu komutanlarına itiraf eden asker, ertesi gün Şin-Bet tarafından tutuklandı.

İsrail askeri mahkemesi askere 5 yıl hapsin yanı sıra 1000 şekel (yaklaşık 270 dolar) para cezası verdi ve rütbesini en alt kademe olan "er" seviyesine düşürdü.

İran adına casusluk yapan askerin kimliği ve görev yaptığı birliğe ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Mersin'de kayıp olarak aranan kişi kimlik kontrolünde bulundu

Denizde kaybolan adam akılalmaz bir yerde bulundu
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Milas'taki orman yangını ikinci gününde: O eşsiz manzaradan eser kalmadı

Tatil cennetindeki orman yangını ikinci gününde
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar