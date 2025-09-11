İsrailli Akademisyen Elizabeth Tsurkov Serbest Bırakıldı

Irak'ta Şii milis güçleri tarafından 2023'te kaçırıldıktan sonra 9 Eylül gecesi serbest kaldığı duyurulan akademisyen Elizabeth Tsurkov'un İsrail'e ulaştığı duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi ve dış istihbarat servisi Mossad tarafından yapılan ortak açıklamada, dün gece serbest bırakılan Tsurkov'un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir müddet kaldıktan sonra ülkeye geldiği bildirildi.

Mossad Direktörü David Barnea, serbest bırakılan Tsurkov'un mola verdiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki mevkidaşına yardımları için teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Şii milis güçleri tarafından 2023'te kaçırılan İsrailli araştırmacı Elizabeth Tsurkov'un 9 Eylül gecesi "Irak'taki Şii milis gücü Ketaib Hizbullah tarafından serbest bırakıldığını" duyurmuştu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Tsurkov'un "aylarca işkenceye maruz kaldıktan sonra" şu anda ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde olduğunu belirterek, "Adalet için her zaman mücadele edeceğim ve asla pes etmeyeceğim. Hamas rehineleri hemen serbest bırak!" ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli akademisyen Irak'ta kaçırılmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisinden 5 Temmuz 2023'te yapılan açıklamada, İsrail-Rusya çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Elizabeth Tsurkov'un, Irak'taki Şii milis grubu Ketaib Hizbullah tarafından aylar önce kaçırıldığı duyurulmuş ve vatandaşlarının güvenliğinden Bağdat hükümetinin sorumlu olduğunu belirtilmişti.

Tsurkov'un Rus pasaportuyla Princeton Üniversitesindeki doktora çalışması için Irak'a gittiği aktarılmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde ise Mart 2023'te kaçırıldığı düşünülen Tsurkov'un serbest kalması için ABD'nin konuyu takip ettiği kaydedilmişti.

Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliği ise Tsurkov hakkında bir bilgileri olmadığını bildirmişti.