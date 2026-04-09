İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Ortadoğu’da gerilim tırmanırken, İsrail ordusu Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü iddia etti. Ordu daha ikinci duyurularında ise bu iddiayı yalanlayarak Kasım'ın değil yeğeni ve danışmanı Ali Yusuf Harshi'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

HİZBULLAH AÇIKLAMA YAPMADI

İsrail’in Lübnan genelinde gerçekleştirdiği yoğun hava bombardımanı sonrası ortaya atılan bu iddialar henüz Hizbullah ordusu tarafından doğrulanmadı.

LÜBNAN'DA BİR GÜNDE 254 ÖLÜ

Öte yandan Lübnan, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasının ardından perşembe gününü milli yas günü ilan etti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, tüm kamu kurumları, devlet daireleri ve belediyelerin kapatılması talimatını verdi.

Milli yas nedeniyle bayrakların yarın yarıya indirileceği, radyo ve televizyon yayınlarının ise yaşanan kayıpların büyüklüğünü yansıtacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

İsrail saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasını 'ulusal bir trajedi' olarak nitelendiren Başbakan Selam, “Lübnan halkına ve özellikle şehitlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ TEHDİT ETMİŞTİ

Dün açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan genelinde düzenledikleri şiddetli saldırıların ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulunmuştu.

Kasım’ın akıbetinin de suikastla hedef aldıkları İran lideri Ali Hamaney, eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve eski Hamas lideri Yahya Sinvar gibi olacağını iddia eden Katz, "Kasım, İran adına İsrail'e saldırmanın bedelinin Hizbullah için çok ağır olacağı ve sıranın kendisine de geleceği konusunda uyarıldı" dedi.