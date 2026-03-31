İsrail Yurttaş Hakları Derneği, meclisin onayladığı idam yasasının iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu

İsrail Yurttaş Hakları Derneği (ACRI), İsrail Meclisinde (Knesset) onaylanan Filistinlileri hedef alan ayrımcı idam yasasının iptali için Yüksek Mahkemeye başvuru yaptı.

ACRI'den yapılan açıklamada, İsrail Meclisi, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu İsrail Ordu Komutanı, Başsavcı, Askeri Başsavcı ve Yüksek Mahkemeye bir dilekçe gönderildiği belirtildi.

Filistinlileri hedef alan ayrımcı idam yasasının iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine ilk başvurunun yapıldığına işaret edilen açıklamada, "cezanın belirli gruplara ve seçici bir şekilde uygulanmasını amaçlayan hukuki bir mimariyle tasarlanmış olan yasanın intikamcı, ırkçı ve anayasaya aykırı olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, yasanın Filistinlilere karşı uygulanacağı, İsrailliler içinse "İsrail'in varlığını inkar niyetiyle hareket etme" şeklinde yeni bir suç tanımlandığı ve bunun da cezasının idam veya müebbet hapis olarak çekileceği aktarılarak, "hükmün fiili olarak sadece Filistinlilere uygulanabileceğinin, Yahudilere uygulanamayacağının" altı çizildi.

Yüksek Mahkemeye sunulan dilekçenin İsrail Meclisinin egemenlik sınırları dışında kalan bölgelere yasa dayatma konusundaki yetkisini çürütmeye odaklandığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'nın uluslararası hukuka göre işgal altındaki bir bölge olduğu ve yasama yetkisinin İsrail Meclisi'nde olmadığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Bunu aşmaya yönelik her türlü girişim, işgal altındaki bölgelerin yasa dışı bir fiili ilhakı olarak kabul edilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinden yasanın yürürlüğe girmesinin insan haklarına yönelik ciddi ihlallere yol açabileceğinin göz önünde bulundurulması ve başvuru incelenip karar verilene kadar yasa hakkında ihtiyati tedbir kararı alınması talep edildi.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 62 kabul oyuna karşı 48 ret oyuyla onaylamıştı.