İsrail, terör örgütü YPG'nin sözde "özerk yönetimi temsilcisini" mecliste ağırladı

İsrail, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarla bir çok bölgeyi elinden kurtardığı terör örgütü Ypg'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin bir temsilcisini mecliste ağırladı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail, Rojava'daki Kürt azınlığın yanında durmaktadır." iddiasında bulundu.

Terör örgütü Ypg'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin temsilcisi Azad Halil'i İsrail meclisinde ağırladıklarını belirten İsrailli bakan, Halil'i, Likud'un Dürzi Milletvekili Afif Abed ve İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi ile bir araya getirdiğini duyurdu.

Chikli'nin paylaşımına cevap olarak X hesabından açıklama yapan sözde özerk yönetimin temsilcisi, İsrail'de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Terör örgütü Ypg'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin temsilcisi, Kürt halkı ve Yahudi halkının dost olduğunu iddia etti.

Suriye ordusu terör örgütü Ypg'ye yönelik operasyonlarda Fırat'ın doğusunda Deyrizor ve Rakka kent merkezi ve kırsalını terörden arındırmıştı.

Suriye Hükümeti, YPG ile 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşma gereği, örgütün işgalindeki Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde de konuşlanma ve buraları teslim alma sürecini başlatmıştı.