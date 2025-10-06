İsrail Yönetimi, 7 Ekim'den Beri 1152 Güvenlik Görevlisinin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı
İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda 1152 güvenlik görevlisinin öldüğünü ve 6313 askerin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, ruhsal bozukluk şikayeti için 30 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.
İsrail yönetimi, başta Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmalar olmak üzere 7 Ekim 2023'ten beri 1152 güvenlik görevlisinin öldüğünü bildirdi.
İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana verdiği kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, son 2 yılda başta Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda olmak üzere 1152 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.
Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana 2 bin 952'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 6 bin 313 asker yaralandı.
Kanal 12 televizyonu, bu güvenlik görevlilerden 1035'nin asker, 100'nün polis, 9'nun da istihbarat görevlisi, 8'nin de hapishane servisinde çalışan gardiyan olduğunu aktardı.
Haberde ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana 30 binden fazla İsrailli ruhsal bozukluk şikayetinde bulunduğu kaydedildi.