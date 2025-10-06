İsrail Yönetimi, 7 Ekim'den Beri 1152 Güvenlik Görevlisinin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı

İsrail yönetimi, başta Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmalar olmak üzere 7 Ekim 2023'ten beri 1152 güvenlik görevlisinin öldüğünü bildirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana verdiği kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son 2 yılda başta Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda olmak üzere 1152 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana 2 bin 952'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 6 bin 313 asker yaralandı.

Kanal 12 televizyonu, bu güvenlik görevlilerden 1035'nin asker, 100'nün polis, 9'nun da istihbarat görevlisi, 8'nin de hapishane servisinde çalışan gardiyan olduğunu aktardı.

Haberde ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana 30 binden fazla İsrailli ruhsal bozukluk şikayetinde bulunduğu kaydedildi.